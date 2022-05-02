Френки де Йонг подвёл итоги встречи «Барселоны» с «Мальоркой»

24-летний нидерландский хавбек «Барселоны» Френки де Йонг прокомментировал результат встречи 34-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой» (2:1).

«Думаю, что «Барселона» показала себя лучше в этой игре, но когда мы пропустили, всё могло поменяться. Мы не стали зацикливаться на пропущенном мяче и продолжили гнуть свою линию, потому что побеждать дома важнее всего. Эмоции лишь положительные, у меня есть большая уверенность, к тому же тренер сказал, что доверяет мне, все довольны.

Мы стремимся оказаться на втором месте, а главная цель – попадание в Лигу чемпионов», — приводит слова де Йонга BarçaTimes в «Твиттере».

Обзор встречи «Барселона» — «Мальорка».

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После 34 сыгранных туров в испанской Примере сезона-2021/2022 «Барселона» располагается на втором месте в турнирной таблице. Сине-гранатовые набрали 66 очков. «Мальорка» с 32 очками находится на 16-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Реал» (81).