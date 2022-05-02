Отец Пулишича недоволен положением сына в «Челси»

Марк Пулишич в социальных сетях выразил недовольство положением сына, полузащитника «Челси» Кристиана Пулишича, сообщает Goal.
Пулишич вышел на поле на 68-й минуте матча 35-го тура английской Премьер-лиги между «Челси» и «Эвертоном» вчера, 1 мая (1:0 победа «Эвертона»).
«Печально то, что он любит этот клуб, товарищей по команде и Лондон… вкладывает своё сердце и душу в то, чтобы стать профессионалом. Вперёд и вверх, мой мальчик…» — написал Марк Пулишич после этой игры в своём «твиттере», а позже удалил сообщение.
Источник сообщает, что причиной недовольства является отсутствие у американского полузащитника постоянной игровой практики.
В нынешнем сезоне АПЛ Кристиан Пулишич провёл за «Челси» 19 матчей, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.
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