Отец Пулишича недоволен положением сына в «Челси»

Марк Пулишич в социальных сетях выразил недовольство положением сына, полузащитника «Челси» Кристиана Пулишича, сообщает Goal.

Пулишич вышел на поле на 68-й минуте матча 35-го тура английской Премьер-лиги между «Челси» и «Эвертоном» вчера, 1 мая (1:0 победа «Эвертона»).

«Печально то, что он любит этот клуб, товарищей по команде и Лондон… вкладывает своё сердце и душу в то, чтобы стать профессионалом. Вперёд и вверх, мой мальчик…» — написал Марк Пулишич после этой игры в своём «твиттере», а позже удалил сообщение.

Источник сообщает, что причиной недовольства является отсутствие у американского полузащитника постоянной игровой практики.

В нынешнем сезоне АПЛ Кристиан Пулишич провёл за «Челси» 19 матчей, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.