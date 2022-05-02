Сенсационное поражение ЦСКА и возвращение Овечкина к тренировкам. Главное к утру

«Ахмат» всухую обыграл московский ЦСКА в 27-м туре чемпионата России, Александр Овечкин готовится к возвращению в строй с первых игр Кубка Стэнли, а в КХЛ открылось окно переходов. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».