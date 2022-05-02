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Сенсационное поражение ЦСКА и возвращение Овечкина к тренировкам. Главное к утру

Сенсационное поражение ЦСКА и возвращение Овечкина к тренировкам. Главное к утру
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«Ахмат» всухую обыграл московский ЦСКА в 27-м туре чемпионата России, Александр Овечкин готовится к возвращению в строй с первых игр Кубка Стэнли, а в КХЛ открылось окно переходов. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. ЦСКА уступил на выезде «Ахмату» в матче 27-го тура РПЛ.
  2. Овечкин вернулся к полноценным тренировкам в первом звене «Вашингтона».
  3. Главное о первом дне трансферов в КХЛ.
  4. «Спартак» обыграл «Крылья Советов» благодаря дублю Соболева.
  5. Ронни О’Салливан обыгрывает Джадда Трампа после второй сессии финала ЧМ по снукеру.
  6. «Барселона» обыграла «Мальорку» и поднялась на второе место в Примере.
  7. Стало известно, что Владимир Путин подарил Камиле Валиевой на встрече в Кремле.
  8. «Милуоки» в гостях выиграл первый матч серии с «Бостоном» благодаря трипл-даблу Адетокунбо.
  9. Дарья Касаткина в трёх сетах обыграла пятую ракетку мира Саккари на турнире в Мадриде.
  10. Определились все клубы, которые сыграют в следующем розыгрыше Лиги чемпионов от Италии.
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