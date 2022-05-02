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Хавбек «Челси» просит у «Ювентуса» контракт на три года

Хавбек «Челси» просит у «Ювентуса» контракт на три года
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Туринский «Ювентус» заинтересован в подписании полузащитника «Челси» Жоржиньо и уже начал переговоры с его агентом. Футболист планирует заключить с итальянским клубом контракт на три года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что переход 30-летнего футболиста одобрил главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Главной загвоздкой в подписании Жоржиньо представители «Ювентуса» видят его зарплату.

В нынешнем сезоне Жоржиньо в 44 матчах во всех турнирах забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. Действующее соглашение Жоржиньо с «Челси» истекает в 2023 году.

В 2018 году «Челси» заплатил за итальянского полузащитника «Наполи» € 57 млн. В настоящее время портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Жоржиньо в € 45 млн.

«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии:

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