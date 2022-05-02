Эрик тен Хаг приметил в «Манчестер Юнайтед» очередного футболиста «Аякса»

Защитник нидерландского «Аякса» Лисандро Мартинес входит в шорт-лист возможных трансферов Эрика тен Хага на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что у нынешнего главного тренера «Аякса», который с нового сезона возглавит «Манчестер Юнайтед», также в планах пригласить несколько футболистов своего действующего клуба.

24-летний Мартинес перешёл в «Аякс» в 2019 году. В нынешнем сезоне на счету аргентинского защитника участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Соглашение между Мартинесом и «Аяксом» истекает в 2025 году. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 32 млн.