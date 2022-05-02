Газзаев: абсолютно заслуженная победа «Ахмата». Ни игры, ни результата ЦСКА не показал
Поделиться
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал поражение армейской команды в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с грозненским «Ахматом» (0:2).
«Абсолютно заслуженная победа «Ахмата». ЦСКА оставил, мягко говоря, не лучшее впечатление. Слова Заболотного о борьбе за вторую строчку? Говорить можно что угодно, а делать… это разные вещи. Поражение армейцев заслуженное, «Ахмат» на протяжении всего матча играл агрессивно, качественно.
К сожалению, ни игры, ни результата ЦСКА не показал. А следующий матч с «Сочи» будет определяющим в борьбе за призовое место», — сказал Валерий Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Комментарии
- 2 мая 2022
-
10:43
-
10:40
-
10:33
-
10:17
-
10:08
-
10:06
-
09:59
-
09:47
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:19
-
09:09
-
08:57
-
08:41
-
08:40
-
08:10
-
07:40
-
07:19
-
07:12
-
06:58
-
06:45
-
06:39
-
06:13
-
06:12
-
05:59
-
05:50
-
05:40
-
05:33
-
05:23
-
04:31
-
04:18
-
03:57
-
03:54
-
02:47
Партнерский контент