Газзаев: абсолютно заслуженная победа «Ахмата». Ни игры, ни результата ЦСКА не показал

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал поражение армейской команды в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с грозненским «Ахматом» (0:2).

«Абсолютно заслуженная победа «Ахмата». ЦСКА оставил, мягко говоря, не лучшее впечатление. Слова Заболотного о борьбе за вторую строчку? Говорить можно что угодно, а делать… это разные вещи. Поражение армейцев заслуженное, «Ахмат» на протяжении всего матча играл агрессивно, качественно.



К сожалению, ни игры, ни результата ЦСКА не показал. А следующий матч с «Сочи» будет определяющим в борьбе за призовое место», — сказал Валерий Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.