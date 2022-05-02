«А какой тренер сейчас может что-то привнести в ЦСКА?» Широков — о Березуцких

Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков высказался о работе главного тренера команды Алексея Березуцкого и его помощника Василия Березуцкого.
«Трудно сказать, с чем связан спад в игре ЦСКА. Березуцкие не справляются? Это надо понять в конце чемпионата: осталось три игры. Надо посмотреть, какое итоговое место они займут. Задачу занять второе место в РПЛ и победить в Кубке России уже не выполнили. Если навскидку, то кого они сейчас поставят? Какой тренер сейчас может что-то привнести в ЦСКА? Я говорю про тренера, который сделает шаг вперёд для ЦСКА. Березуцкие неплохо выглядят, а команда ЦСКА — не очень хорошо», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
ЦСКА в 27 матчах чемпионата России набрал 47 очков и идёт на четвёртом месте турнирной таблицы.
- 2 мая 2022
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