AS: «Барселона» достигла договорённости о переходе полузащитника «Валенсии»
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Полузащитник «Валенсии» Карлос Солер с нового сезона будет выступать в составе «Барселоны». Об этом сообщает AS.
По сведениям источника, стороны договорились о переходе 25-летнего футболиста за € 20 млн, однако в «Валенсии» опровергают любые договорённости по возможному трансферу.
Солер — воспитанник «Валенсии». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 34 матчах чемпионата и Кубка Испании, в которых забил 12 голов и отдал пять результативных передач.
Соглашение между Солером и «Валенсией» истекает в конце следующего сезона. Рыночная стоимость Солера оценивается в € 50 млн.
«Валенсия» упустила победу в матче с «Леванте» в 34-м туре Ла Лиги:
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