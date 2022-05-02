Бышовец: думаю, это не последнее чемпионство «Зенита» в его нынешнем виде

Российский специалист Анатолий Бышовец прокомментировал чемпионство «Зенита» в чемпионате России сезона-2021/2022.

«Зенит» вновь был убедителен на внутренней арене. Очень ровно прошли чемпионат по дистанции и заслуженно победили. Опять Семак проявил высокие тактические способности и искусство управления коллективом, умение перестраивать команду в зависимости от игровых и стратегических обстоятельств. Думаю, это ещё не последнее чемпионство команды в её нынешнем виде», — приводит слова Бышовца интернет-портал «Известия».

Напомним, благодаря победе «Зенита» в матче 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:1) сине-бело-голубые обеспечили себе досрочное чемпионство в России. «Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в чемпионатах России только у «Спартака» (10). Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.