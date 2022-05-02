Mundo Deportivo: «Барселона» закрыла сделку по переходу полузащитника «Милана»

Полузащитник итальянского «Милана» Франк Кессье с нового сезона будет выступать в составе «Барселоны». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, «Барселона» согласовала с 25-летним ивуарийским футболистом контракт, который вступит в силу с 1 июля 2022 года. Испанской команде Кессье достанется на правах свободного агента: его контракт с «Миланом» подходит к концу.



В нынешнем сезоне Кессье в 36 матчах во всех турнирах стал автором шести голов и одной результативной передачи. Рыночная стоимость полузащитника оценивается в € 45 млн.

«Барселона» — «Мальорка». Обзор матча. Ла Лига – 2021/2022. 34-й тур:

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