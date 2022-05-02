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«Реал» согласовал все условия перехода Антонио Рюдигера, контракт подпишут в ближайшие дни

«Реал» согласовал все условия перехода Антонио Рюдигера, контракт подпишут в ближайшие дни
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Мадридский «Реал» в ближайшие дни заключит предварительное соглашение с защитником лондонского «Челси» Антонио Рюдигером о переходе в команду на правах свободного агента в конце сезона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, с 28-летним футболистом согласован контракт на четыре года, а также достигнуты соглашения о комиссионных и других выплатах. Сообщается, что наставник «Реала» Карло Анчелотти рассматривает немецкого защитника в качестве одного из ключевых футболистов стартового состава команды.

Видеообзор: «Реал» разгромил «Эспаньол» в матче 34-го тура Примеры:

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