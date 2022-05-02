Салихова — о судье Мешкове: почему против «Спартака» одно решение, а против ЦСКА — другое?

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, ранее входившая в совет директоров московского клуба, прокомментировала судейскую работу Виталия Мешкова. В частности, речь пошла о неназначенном пенальти в ворота ЦСКА в матче 27-го тура РПЛ с «Ахматом». Туром ранее в похожем моменте Мешков назначил пенальти в ворота «Спартака», который встречался с «Ростовом».

«Игрок «Ахмата» попытался скосплеить Полоза, который картинно упал после контакта с Кофрие в нашей игре с «Ростовом», но в ворота ЦСКА пенальти не поставили. Хотя эпизоды идентичны, и судья тот же самый. То ли у арбитров генетическая память с двухтысячных годов, когда ЦСКА судили по-особому, то ли особый – это сам Мешков.

И какой толк от ЭСК, если эта комиссия без обращений клубов ничего не разбирает и не объясняет? Я уверена: судьям нужно объясняться перед болельщиками каждый тур, решения должны толковаться, подробно и публично. Было бы очень интересно послушать полёт фантазии, почему против «Спартака» одно решение, а против ЦСКА — другое. Не надо делать из этого тайну за семью печатями. Тренеры и игроки дают послематчевые интервью, где объясняют свои действия, отвечают за ошибки. Необходимо подобную практику ввести и для судей. Иначе руководство РФС и РПЛ и дальше будут освистывать на всех стадионах страны», — приводит слова Салиховой Sport24.