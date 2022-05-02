Ромелу Лукаку недоволен игровым временем при Тухеле и рассматривает уход из «Челси»

Нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку недоволен временем, которое он проводит на поле под руководством наставника Томаса Тухеля, и может рассмотреть уход из команды. Об этом сообщает Goal.

По сведениям источника, трансфер 28-летнего бельгийца мог бы рассмотреть итальянский «Милан», также сообщалось о возможном возвращении Лукаку в «Интер». Однако Лукаку предпочитает остаться в «Челси», но хочет пользоваться доверием тренерского штаба.

Лукаку выступает за «Челси» с августа 2021 года, куда перешёл из «Интера» за € 113 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги бельгийский нападающий сыграл в 23 матчах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

«Милан» потерпел разгромное поражение от «Интера» в полуфинале Кубка Италии:

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