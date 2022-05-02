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«Ювентус» обязан выкупить права на чемпиона Европы при выходе в Лигу чемпионов

«Ювентус» обязан выкупить права на чемпиона Европы при выходе в Лигу чемпионов
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«Ювентус» будет обязан выкупить права на нападающего Федерико Кьезу у «Фиорентины», если клуб выйдет в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист Марко Контерио в «Твиттере».

24-летний Кьеза был арендован «Ювентусом» у «Фиорентины» в октябре 2020 года на два сезона за € 12,6 млн. У «Ювентуса» есть опция выкупа футболиста за € 40 млн (данные Transfermarkt).

В нынешнем сезоне Кьеза в 18 матчах во всех турнирах забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Летом 2021 года Кьеза в составе сборной Италии выиграл чемпионат Европы. В настоящее время футболист восстанавливается после разрыва крестообразной связки.

«Ювентус» обыграл «Фиорентину» и вышел в финал Кубка Италии:

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