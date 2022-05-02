Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Нижний Новгород». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мирзов: в матче со «Спартаком» у «Химок» будет настрой на победу

Мирзов: в матче со «Спартаком» у «Химок» будет настрой на победу
Комментарии

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов прокомментировал ничейный результат матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Уфой» (1:1) и высказался о настрое на предстоящий матч чемпионата со «Спартаком».

«Исход матча? Конечно, обидно. На 90-й минуте пенальти ставят, и после него пропускаем. Что здесь ещё можно сказать? Перспективы «Химок»? Нужно без стыков оставаться, а там уже посмотрим. Осталось три игры, нужно выигрывать, выкладываться. Особый настрой на «Спартак»? Будет настрой на победу, как и в других матчах», — приводит слова Мирзова «Спорт-экспресс».

«Химки» набрали 29 очков в 27 матчах и занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (34) — на 10-м месте.

7 вещей, которые могут случиться в РПЛ впервые. «Спартак» и «Рубин» установят антирекорды? 7 вещей, которые могут случиться в РПЛ впервые. «Спартак» и «Рубин» установят антирекорды?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022