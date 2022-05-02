Мирзов: в матче со «Спартаком» у «Химок» будет настрой на победу
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Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов прокомментировал ничейный результат матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Уфой» (1:1) и высказался о настрое на предстоящий матч чемпионата со «Спартаком».
«Исход матча? Конечно, обидно. На 90-й минуте пенальти ставят, и после него пропускаем. Что здесь ещё можно сказать? Перспективы «Химок»? Нужно без стыков оставаться, а там уже посмотрим. Осталось три игры, нужно выигрывать, выкладываться. Особый настрой на «Спартак»? Будет настрой на победу, как и в других матчах», — приводит слова Мирзова «Спорт-экспресс».
«Химки» набрали 29 очков в 27 матчах и занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (34) — на 10-м месте.
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