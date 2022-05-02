Клубы АПЛ обращались в «Барселону» по поводу трансфера Депая

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай входит в сферу интересов нескольких команд английской Премьер-лиги. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, ни одна из команд не продвинулась в переговорах по переходу 28-летнего футболиста.

«Я пришёл сюда, в «Барселону», с желанием играть за команду — и, конечно же, я хочу чувствовать себя здесь важным игроком в течение нескольких лет», — приводит слова Депая Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Депай в 34 матчах во всех турнирах стал автором 12 голов и двух результативных передач.

«Барселона» — «Мальорка». Обзор матча. Ла Лига – 2021/2022. 34-й тур:

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