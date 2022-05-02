«Эвертон» установил ценник за Ришарлисона, которым интересуются «МЮ» и «Арсенал»
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«Эвертон» готов продать нападающего Ришарлисона де Андраде, если желающий клуб заплатит за бразильского футболиста сумму, превышающую € 60 млн. Об этом сообщает Football Insider.
По сведениям источника, в подписании 24-летнего Ришарлисона заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Ришарлисон готов покинуть «Эвертон», который может вылететь в Чемпионшип, если интерес от вышеназванных команд усилится.
В нынешнем сезоне 24-летний Ришарлисон забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи в 29 матчах за «Эвертон». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 50 млн.
«Эвертон» с 32 очками в 33 матчах чемпионата Англии находится на 18-й позиции чемпионата Англии.
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