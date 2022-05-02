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Marca: игроки «Атлетико» не будут устраивать чемпионский коридор «Реалу»

Marca: игроки «Атлетико» не будут устраивать чемпионский коридор «Реалу»
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Футболисты «Атлетико» не хотят устраивать чемпионский коридор «Реалу» перед очным матчем в чемпионате Испании, информирует Marca.

Согласно сведениям источника, игроки «Атлетико» практически единогласно выступили за то, что устраивать чемпионский коридор «Реалу» не нужно. Изменить это решение может лишь просьба руководства клуба. Однако боссы «матрасников» берут во внимание позицию болельщиков, которые также не хотят, чтобы их команда устраивала чемпионский коридор принципиальному сопернику.

Отметим, что матч 35-го тура испанской Примеры «Атлетико» – «Реал» пройдёт 8 мая на стадионе «Ванда Метрополитано». «Реал» приедет на этот матч в ранге чемпиона нынешнего сезона Ла Лиги.

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