Сутормин: Питер, с очередным чемпионством нас!
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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин опубликовал поздравление с чемпионством.
«Питер, с очередным чемпионством нас! Это были замечательные эмоции, которые наполняют нас до сих пор», — написал Сутормин в своих соцсетях, прикрепив фото из чемпионской раздевалки «Зенита».
Напомним, благодаря победе «Зенита» в матче 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:1) сине-бело-голубые обеспечили себе досрочное чемпионство в России. «Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в чемпионатах России только у «Спартака» (10). Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.
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