«Манчестер Юнайтед» подпишет Аллера, Нуньеса или Мартинеса в случае ухода Роналду

Английский «Манчестер Юнайтед» определился с кандидатурами для усиления нападения в случае ухода португальского форварда Криштиану Роналду. Клуб может подписать Себастьена Аллера («Аякс»), Дарвина Нуньеса («Бенфика») или Лаутаро Мартинеса («Интер»). Об этом сообщает Daily Express.
27-летний Аллер выступает за нидерландскую команду с января 2021 года. В нынешнем сезоне на счету ивуарийского форварда французского происхождения 33 гола и девять результативных передач в 40 матчах. Рыночная стоимость Аллера оценивается порталом Transfermarkt в € 30 млн.
В текущем сезоне 22-летний Нуньес забил 34 гола и отдал четыре результативные передачи в 40 матчах во всех турнирах. Трансфер нападающего оценивается в € 40 млн.
24-летний Мартинес выступает за итальянскую команду с 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий в 45 матчах во всех турнирах забил 21 гол и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 70 млн.
- 2 мая 2022
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