Гендиректор «Уфы» Газизов — о финансовой ситуации в клубе: у нас всё нормально

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал финансовую ситуацию в клубе из столицы Башкортостана.
«Я не опровергал информацию о том, что «Уфы» может не стать зимой. Я сказал, что в финансовом плане у нас всё нормально. И сейчас я то же самое говорю — у нас всё нормально. Может ли что-то измениться? Давайте пока подождём, хорошо?» — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
После матча с «Химками» (1:1) Газизов заявил, что в случае вылета «Уфы» в Футбольную национальную лигу команды не станет.
После 27 матчей «Уфа» набрала 23 очка и идёт в турнирной таблице на 15-м месте. По нынешнему регламенту, команды, занявшие 15-е и 16-е места в турнирной таблице чемпионата России, автоматически вылетают в ФНЛ.
- 2 мая 2022
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