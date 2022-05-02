«Манчестер Юнайтед» предлагает € 42 млн и Марсьяля за Лаутаро Мартинеса

Английский «Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании нападающего итальянского «Интера» Лаутаро Мартинеса. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на Daily Express.
По сведениям источника, за 24-летнего аргентинского футболиста манкунианцы предлагают € 42 млн и права на форварда Антони Марсьяля, проводящего нынешний сезон на правах аренды за «Севилью».
Мартинес выступает за итальянскую команду с 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий в 45 матчах во всех турнирах забил 21 гол и отдал три результативные передачи. Соглашение между Мартинесом и «Интером» истекает в 2026 году. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 70 млн.
26-летний Марсьяль вторую часть нынешнего сезона проводит на правах аренды за испанскую «Севилью». Всего в нынешнем сезоне французский футболист забил два гола и отдал результативную передачу в 22 матчах.
- 2 мая 2022
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