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«Манчестер Юнайтед» предлагает € 42 млн и Марсьяля за Лаутаро Мартинеса

«Манчестер Юнайтед» предлагает € 42 млн и Марсьяля за Лаутаро Мартинеса
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Английский «Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании нападающего итальянского «Интера» Лаутаро Мартинеса. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на Daily Express.

По сведениям источника, за 24-летнего аргентинского футболиста манкунианцы предлагают € 42 млн и права на форварда Антони Марсьяля, проводящего нынешний сезон на правах аренды за «Севилью».

Мартинес выступает за итальянскую команду с 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий в 45 матчах во всех турнирах забил 21 гол и отдал три результативные передачи. Соглашение между Мартинесом и «Интером» истекает в 2026 году. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 70 млн.

26-летний Марсьяль вторую часть нынешнего сезона проводит на правах аренды за испанскую «Севилью». Всего в нынешнем сезоне французский футболист забил два гола и отдал результативную передачу в 22 матчах.

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