Юрий Сёмин: прервать гегемонию «Зенита» может моё возвращение. Других вариантов нет

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что его возвращение к тренерской работе может прервать гегемонию «Зенита» на российской футбольной арене.

«Что может прервать гегемонию «Зенита»? Мне надо возвращаться. Это один вариант, других нет.

В чём была сила чемпионского «Локомотива под моим руководством? В первую очередь правильный подбор игроков. Правильные тренировочные работы на протяжении года и единство в клубе», — приводит слова Юрия Сёмина «Спорт День За Днём».

Напомним, благодаря победе «Зенита» в матче 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:1) сине-бело-голубые обеспечили себе досрочное чемпионство в чемпионате России сезона-2021/2022.

«Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в чемпионатах России только у «Спартака» (10). Примечательно, что этот чемпионский титул стал для «Зенита» четвёртым подряд.