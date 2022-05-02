Радимов: ЦСКА лихорадит. Но если Березуцким дадут время, у них всё может получиться

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался по поводу проблем московского ЦСКА.
«ЦСКА лихорадит. После появления новых легионеров в составе они выдали очень хорошую серию, выигрывая матчи на эмоциях. Но их разная готовность и сказывается на нестабильности.
Как оценю работу Березуцких в ЦСКА? Они встроили в состав большую группу игроков – пришли 4-5 иностранцев. Это у них получилось. Также видна работа команды в обороне. Но есть проблемы при переходе в атаку, особенно в матчах с командами, которые приходится «вскрывать» — это самое тяжёлое в футболе. Чтобы научиться вскрывать соперников позиционными атаками, нужно время. Если Березуцким дадут время, у них всё может получиться. Но для этого нужно сохранить состав», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч».
- 2 мая 2022
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