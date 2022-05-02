Эдинсон Кавани определился с приоритетным местом продолжения карьеры после ухода из «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани, чей контракт с командой истекает в конце сезона, хотел бы вернуться в Южную Америку и продолжить карьеру в аргентинском клубе «Бока Хуниорс». Об этом сообщает AS.
Ранее сообщалось, что уругвайский нападающий покинет «МЮ» в ближайшее трансферное окно в качестве свободного агента и хочет попробовать свои силы в Испании
Контракт Эдинсона Кавани с «МЮ» рассчитан до 30 июня 2022 года. В текущем сезоне форвард провёл за клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. Также в нынешнем сезоне в его активе девять матчей и два гола за национальную сборную Уругвая. Ранее Кавани выступал за «Пари Сен-Жермен», «Наполи» и «Палермо».
Transfermarkt оценивает текущую стоимость Эдинсона Кавани в € 4 млн.
- 2 мая 2022
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