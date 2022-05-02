Радимов: «Спартак» утратил чемпионский дух, который есть у «Зенита». Это надо возвращать

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о проблемах московского «Спартака».

«Думаю, «Спартак» решил свои проблемы, отдалился от зоны стыков и может спокойно доигрывать сезон. Не самая приятная ситуация, особенно в год столетия команды.

«Спартак» в матче с «Крыльями» проявил как раз тот дух победителя, который у него существовал раньше. С этим настроем красно-белые должны играть всегда. Это чемпионская история, которая передавалась из поколения в поколение — а сейчас она утрачена и её нужно возвращать. Это то, что сейчас есть у «Зенита» — он уверен в своих силах. Это чемпионский дух победителя. Новые игроки приходят и сразу пропитываются этим, поэтому команда несётся к чемпионству четвёртый раз подряд», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч».