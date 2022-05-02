Радимов объяснил, почему «Динамо» не составило конкуренцию «Зениту» в чемпионской гонке

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов объяснил, почему московское «Динамо» не смогло составить полноценную конкуренцию «Зениту» в чемпионской гонке РПЛ.

«Динамо» оказалось не готово к чемпионской гонке. Я думаю, что это обусловлено молодостью состава. Они и так проделали хорошую работу в этом сезоне. Но чтобы бороться за чемпионство, нужно ещё больше: опыт – это раз, а два — это чемпионский дух, к которому они пока что не готовы. Надеюсь, когда станут постарше и поопытнее, то смогут бороться за чемпионство.

Если бы в селекции «Динамо» были опытные игроки, которые уже боролись за чемпионство и даже становились чемпионами, то было бы хорошо. Тогда молодые игроки — Захарян, Грулёв, Тюкавин — становились бы увереннее в своих силах. Приход Смолова не пошёл на пользу в данный момент. С одной стороны, он мастер, который забил много голов. С другой стороны, молодёжь осталась в тени, отсюда и спад в игре Захаряна, Грулёва, Тюкавина, которые осенью смотрелись лучше, чем сейчас», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч».