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Радимов: любому петербуржцу было бы приятно, если бы «Зенит» отправил «Спартак» в стыки

Радимов: любому петербуржцу было бы приятно, если бы «Зенит» отправил «Спартак» в стыки
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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит».

«Я думаю, что это было бы приятно любому петербуржцу и болельщику «Зенита». Однако «Зенит» не отправит «Спартак» в стыки, потому что они одержали победу над «Крыльями Советов» и практически решили свою проблему. Думаю, «Спартак» в стыках мы не увидим.

Не думаю, что «Зенит» разгромит «Спартак» — но играть не бросит, тем более с таким соперником. «Зенит» будет играть основным составом и бороться за победу», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит» состоится 15 мая на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.

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