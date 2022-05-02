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«Арсенал» — «Нижний Новгород». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
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«Арсенал» — «Нижний Новгород»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

«Арсенал» — «Нижний Новгород»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
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Сегодня, 2 мая, состоится матч «Арсенал» — «Нижний Новгород». Встреча 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Нижний Новгород».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Сафьян и Константин Шаламберидзе (оба — Москва). Резервный рефери — Максим Перезва (Раменское).

«Нижний Новгород» набрал 28 очков в 26 встречах и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (21) — на последнем, 16-м месте. Ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».

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