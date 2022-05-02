Джейми Реднапп: сделать капитаном «Арсенала» Эдегора – мастерский ход Артеты

Бывший футболист «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» Джейми Реднапп оценил решение главного тренера лондонского «Арсенала» Микеля Артеты отдать капитанскую повязку Мартину Эдегору.

«Джака какое-то время был капитаном, но на самом деле ничего не получалось. Затем был Обамеянг, потом они сделали капитаном Ляказетта. Должность капитана в «Арсенале» стала той, которую никто не хотел занимать.

Но отдав капитанскую повязку Эдегору, они приняли правильное решение. Возможно, он не самый красноречивый, но посмотрите на то, как он играет, организует людей, как всегда делает правильный пас. За ним приятно наблюдать.

С точки зрения Микеля Артеты Эдегор выступает его личным менеджером на поле. Он фантастический игрок и к тому же хороший парень. Это мастерский ход от Артеты», — приводит слова Реднаппа Daily Mail со ссылкой на эфир Sky Sports.

Вчера, 1 мая, «Арсенал» на выезде обыграл «Вест Хэм» 2:1. «Канониры» одержали три победы подряд в английской Премьер-лиге. Во всех этих играх капитаном «Арсенала» был Мартин Эдегор.