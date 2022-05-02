Гаврилов считает, что Дзюбу могут пожизненно посадить на скамейку за обиду на Семака

Бывший полузащитник московского «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на слова нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, который ранее признался, что ему обидно из-за сокращения игрового времени в санкт-петербургском клубе.
«Что значит — обидно тебе? Тренер определяет состояние игрока. Если тебя выпускают, будь добр показывать своей игрой амбиции! Наверное, у него есть какие-то заслуги перед командой. Против Дзюбы не должны категорично выступать. Хотя могут и пожизненно посадить на скамейку запасных! Дзюбе 33 года, критический возраст! Ему пора уже заканчивать. В затылок дышат молодые ребята», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, после возобновления сезона в 2022 году «Зенит» сыграл 13 официальных матчей. Из них только один матч Дзюба провёл на поле полностью. В четырёх играх Артём выходил на замену в концовке, ещё в 7 встречах выходил в стартовом составе, но был заменён во втором тайме. Один матч нападающий пропустил из-за повреждения.
- 2 мая 2022
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