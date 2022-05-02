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Гаврилов считает, что Дзюбу могут пожизненно посадить на скамейку за обиду на Семака

Гаврилов считает, что Дзюбу могут пожизненно посадить на скамейку за обиду на Семака
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на слова нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, который ранее признался, что ему обидно из-за сокращения игрового времени в санкт-петербургском клубе.

«Что значит — обидно тебе? Тренер определяет состояние игрока. Если тебя выпускают, будь добр показывать своей игрой амбиции! Наверное, у него есть какие-то заслуги перед командой. Против Дзюбы не должны категорично выступать. Хотя могут и пожизненно посадить на скамейку запасных! Дзюбе 33 года, критический возраст! Ему пора уже заканчивать. В затылок дышат молодые ребята», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, после возобновления сезона в 2022 году «Зенит» сыграл 13 официальных матчей. Из них только один матч Дзюба провёл на поле полностью. В четырёх играх Артём выходил на замену в концовке, ещё в 7 встречах выходил в стартовом составе, но был заменён во втором тайме. Один матч нападающий пропустил из-за повреждения.

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