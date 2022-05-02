Эмери: «Вильярреал» должен провести идеальный матч с «Ливерпулем». Надо найти слабые места

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с «Ливерпулем».



«Мы должны провести идеальный матч, выдающийся матч. Противопоставить «Ливерпулю» то, что никто не противопоставлял. Нам необходимо найти слабые места.



В прошлом матче Тьяго Алькантара показал потрясающую игру, это был его лучший матч. Если завтра лучшим футболистом будет игрок «Ливерпуля», мы вылетим. Конечно, мы очень рады выступать в полуфинале Лиги чемпионов. На своём поле соперник был лучше, но нам удалось хорошо отработать в защите. Мы настроены играть в свою игру и искать варианты. Мы будем выступать при своей публике и должны победить», — приводит слова Эмери Marca.