Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Нижний Новгород». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эмери: «Вильярреал» должен провести идеальный матч с «Ливерпулем». Надо найти слабые места

Эмери: «Вильярреал» должен провести идеальный матч с «Ливерпулем». Надо найти слабые места
Комментарии

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с «Ливерпулем».

«Мы должны провести идеальный матч, выдающийся матч. Противопоставить «Ливерпулю» то, что никто не противопоставлял. Нам необходимо найти слабые места.

В прошлом матче Тьяго Алькантара показал потрясающую игру, это был его лучший матч. Если завтра лучшим футболистом будет игрок «Ливерпуля», мы вылетим. Конечно, мы очень рады выступать в полуфинале Лиги чемпионов. На своём поле соперник был лучше, но нам удалось хорошо отработать в защите. Мы настроены играть в свою игру и искать варианты. Мы будем выступать при своей публике и должны победить», — приводит слова Эмери Marca.

«Вильярреал» — «Ливерпуль». Волшебство Унаи Эмери закончилось «Вильярреал» — «Ливерпуль». Волшебство Унаи Эмери закончилось
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022