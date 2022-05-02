«Арсенал» — «Нижний Новгород»: составы команд на матч 27-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Нижнего Новгорода» на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Нижний Новгород».
«Арсенал» Тула: Левашов, Смольников, Беляев, Сокол, Степанов, Ткачёв, Гулиев, Чаушич, Кангва, Костадинов, Деспотович.
Запасные: Шамов, Суханов, Кулешин, Хабибов, Кайнов, Луценко, Панченко, Марков, Аджоев.
«Нижний Новгород»: Гойло, Козлов, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Калинский, Шарипов, Кравцов, Сулейманов, Эннин.
Запасные: Анисимов, Пенчиков, Александров, Миладинович, Кечкеш, Горбунов, Ткачук, Милсон.
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