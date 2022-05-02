Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Нижний Новгород». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александер-Арнольд: «Ливерпуль» не может вести себя глупо и идти на поводу у «Вильярреала»

Александер-Арнольд: «Ливерпуль» не может вести себя глупо и идти на поводу у «Вильярреала»
Комментарии

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Вильярреалом». Первая встреча завершилась победой английской команды со счётом 2:0.

«Мы должны выйти и победить. У нас есть преимущество, которое нужно отстоять. Это требует от нас доминирования в игре. Мы знаем, что не можем вести себя глупо и идти на поводу у соперника. Два мяча — хороший задел для нас. Мы довольны этим, но в то же время такое преимущество опасно. Мы не можем позволить себе расслабиться. Нужно забивать голы. Надеюсь, мы сможем решить все вопросы в начале игры. Знаем, что будет сложно, и легче сказать, чем сделать, но такова наша цель», — приводит слова Александер-Арнольда Liverpool Echo.

Новость по теме
Юрген Клопп: «Вильярреал» сделает всё, чтобы отыграться. Полуфиналы ЛЧ лёгкими не бывают
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022