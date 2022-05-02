Александер-Арнольд: «Ливерпуль» не может вести себя глупо и идти на поводу у «Вильярреала»
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Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Вильярреалом». Первая встреча завершилась победой английской команды со счётом 2:0.
«Мы должны выйти и победить. У нас есть преимущество, которое нужно отстоять. Это требует от нас доминирования в игре. Мы знаем, что не можем вести себя глупо и идти на поводу у соперника. Два мяча — хороший задел для нас. Мы довольны этим, но в то же время такое преимущество опасно. Мы не можем позволить себе расслабиться. Нужно забивать голы. Надеюсь, мы сможем решить все вопросы в начале игры. Знаем, что будет сложно, и легче сказать, чем сделать, но такова наша цель», — приводит слова Александер-Арнольда Liverpool Echo.
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