Роберто Де Дзерби может покинуть пост главного тренера донецкого «Шахтёра»

Главный тренер донецкого «Шахтёра» Роберто Де Дзерби может оставить свой пост в ближайшее время.

«Возможно, это мой последний день в качестве главного тренера «Шахтёра». Я говорил со всеми: с игроками, с руководством клуба. Если украинская Премьер-лига возобновится, я бы хотел остаться здесь, но если нет, я бы хотел двигаться дальше», — приводит слова Де Дзерби в своём «твиттере» журналист Николо Скира.

Напомним, в феврале наставник «горняков» и его штаб покинули Киев, но в апреле присоединились к команде на сборах в Турции.

Чемпионат Украины по футболу приостановлен. На момент приостановки возглавляет турнирную таблицу украинской Премьер-лиги сезона-2021/2022 донецкий «Шахтёр», набравший 47 очков в 18 матчах. На втором месте располагается киевское «Динамо» (45). Замыкает тройку лидеров «Днепр-1», в активе которого 40 очков. Действующим чемпионом Украины является киевское «Динамо».

