Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Нижний Новгород». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мемфис Депай хочет остаться в «Барселоне»

Мемфис Депай хочет остаться в «Барселоне»
Комментарии

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай намерен остаться в каталонской команде, сообщает Sport.es.

По информации источника, нидерландский футболист был разочарован своим первым сезоном в «Барселоне» и хотел найти новый клуб летом, однако изменил своё решение. Депай рассчитывает остаться в каталонском клубе ещё на один сезон. Ранее сообщалось, что несколько команд английской Премьер-лиги обращались в «Барселону» по поводу возможного трансфера Депая.

Напомним, Депай перешёл из «Лиона» в «Барселону» в прошлом году. В нынешнем сезоне 28-летний нападающий принял участие в 24 матчах чемпионата Испании, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи. С 2013 года Депай вызывается в национальную команду Нидерландов.

Новость по теме
Клубы АПЛ обращались в «Барселону» по поводу трансфера Депая
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022