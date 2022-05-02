Мемфис Депай хочет остаться в «Барселоне»
Поделиться
Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай намерен остаться в каталонской команде, сообщает Sport.es.
По информации источника, нидерландский футболист был разочарован своим первым сезоном в «Барселоне» и хотел найти новый клуб летом, однако изменил своё решение. Депай рассчитывает остаться в каталонском клубе ещё на один сезон. Ранее сообщалось, что несколько команд английской Премьер-лиги обращались в «Барселону» по поводу возможного трансфера Депая.
Напомним, Депай перешёл из «Лиона» в «Барселону» в прошлом году. В нынешнем сезоне 28-летний нападающий принял участие в 24 матчах чемпионата Испании, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи. С 2013 года Депай вызывается в национальную команду Нидерландов.
Новость по темеКлубы АПЛ обращались в «Барселону» по поводу трансфера Депая
Комментарии
- 2 мая 2022
-
19:46
-
19:45
-
19:31
-
19:22
-
19:21
-
18:59
-
18:55
-
18:38
-
18:38
-
18:22
-
18:19
-
18:08
-
18:03
-
17:51
-
17:45
-
17:42
-
17:36
-
17:32
-
17:27
-
17:13
-
17:12
-
17:06
-
16:59
-
16:57
-
16:26
-
16:14
-
16:12
-
16:12
-
16:12
-
15:56
-
15:47
-
15:43
-
15:13
-
15:07
-
15:03
Партнерский контент