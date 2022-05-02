Мемфис Депай хочет остаться в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай намерен остаться в каталонской команде, сообщает Sport.es.



По информации источника, нидерландский футболист был разочарован своим первым сезоном в «Барселоне» и хотел найти новый клуб летом, однако изменил своё решение. Депай рассчитывает остаться в каталонском клубе ещё на один сезон. Ранее сообщалось, что несколько команд английской Премьер-лиги обращались в «Барселону» по поводу возможного трансфера Депая.



Напомним, Депай перешёл из «Лиона» в «Барселону» в прошлом году. В нынешнем сезоне 28-летний нападающий принял участие в 24 матчах чемпионата Испании, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи. С 2013 года Депай вызывается в национальную команду Нидерландов.

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