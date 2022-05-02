«Лацио» раскритиковал тренирующего «Рому» Моуринью и обвинил его в неуважении

Римский «Лацио» выпустил официальное заявление, в котором обвинил главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью в неуважении.

В воскресенье, 1 мая, «Рома» дома сыграла вничью с «Болоньей» (0:0) в матче 35-го тура серии А. На послематчевой пресс-конференции Моуринью заявил, что «Лацио» ранее в субботу одержал гостевую победу над «Специей» (4:3), забив в добавленное время из положения вне игры.

«В 2022 году тренер другой римской команды во время своих пресс-конференций неоднократно ссылался на мнимые ошибки судей в пользу команд-конкурентов. Наша команда призывает уважать итальянских арбитров, а некоторых спортивных журналистов не забывать о своей профессиональной роли и беспристрастности.

Вышеупомянутому тренеру не мешало бы перестать заглядывать в чужой дом с целью отвлечь внимание от собственных неудач.

В этом сезоне также имели место быть решающие эпизоды не в пользу нашего клуба, которые мы не комментировали из уважения к судьям и VAR — уважения, которого нет у других», — говорится в заявлении на официальном сайте «Лацио».