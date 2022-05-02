Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Нижний Новгород». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Российские клубы не выступят в еврокубках в сезоне-2022/2023

Российские клубы не выступят в еврокубках в сезоне-2022/2023
Комментарии

УЕФА не разрешил российским клубам выступать в еврокубковых турнирах в сезоне-2022/2023, сообщает пресс-служба организации.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022