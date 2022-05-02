Российские клубы не выступят в еврокубках в сезоне-2022/2023
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УЕФА не разрешил российским клубам выступать в еврокубковых турнирах в сезоне-2022/2023, сообщает пресс-служба организации.
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