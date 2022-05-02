Почётный президент РФС отреагировал на решение УЕФА об отстранении России на сезон-2022/23

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков отреагировал на решение УЕФА об отстранении российских команд от турниров, проводящихся под эгидой организации, на сезон-2022/2023.
«Печально всё это. Ожидаемое, конечно, решение, если анализировать всю ситуацию в мире. Нас немного подбодрили и обнадёжили слова Чеферина о том, что футболисты тут ни при чём. Тем не менее, слова остались словами.
Что поделать. РФС поступил очень мудро: надеялись на лучшее, но готовились к худшему. Теперь, по сути дела, остаётся только второй вариант — переход в Азиатскую конфедерацию, что, с моей точки зрения, будет губительным для российского футбола. Или третий — развитие футбола в России, регионах, академиях, ВУЗах», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 2 мая 2022
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