«Ракув» второй раз подряд стал обладателем Кубка Польши
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В финальном матче Кубка Польши «Ракув» из Ченстоховы встречался с «Лехом». Встреча прошла на Национальном стадионе в Варшаве и завершилась победой «Ракува» со счётом 3:1.
Голы за «Ракув» в этой встрече забили футболисты Владислав Гутковский, Матеуш Вдовяк и Иви Лопес. Единственный забитый мяч за «Лех» на счету игрока Жуана Амарала.
В результате «Ракув» второй раз подряд стал обладателем Кубка Польши. «Лех» в шестой раз потерпел поражение в финале турнира.
«Ракув» набрал 65 очков в 31 матче и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Польши сезона-2021/2022. «Лех» (65) — на 2-м месте. Действующий чемпион страны — «Легия». До завершения нынешнего розыгрыша чемпионата Польши осталось три тура.
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