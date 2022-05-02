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В РФС прокомментировали решения УЕФА об отстранении российского футбола на сезон

В РФС прокомментировали решения УЕФА об отстранении российского футбола на сезон
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В службе коммуникаций Российского футбольного союза отреагировали на решение УЕФА от отстранении российских команд от международных турниров на сезон-2022/2023.

«2 мая УЕФА объявил о серии решений исполнительного комитета союза, накладывающих запрет на участие российских клубов и сборных в соревнованиях под эгидой организации в сезоне-2022/2023 по всем разновидностям футбола. Кроме того, отклонена заявка, декларирующая заинтересованность России в проведении чемпионата Европы в 2028 или 2032 годах.

Российский футбольный союз выражает категорическое несогласие с принятыми исполкомом УЕФА решениями. РФС продолжит защиту собственных интересов в рамках уже рассматриваемых в Спортивном арбитражном суде в Лозанне дел и оставляет за собой право подачи новых заявлений», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

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