В Госдуме жёстко прокомментировали решение УЕФА о бане российского футбола на сезон 22/23

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищёв прокомментировал решение УЕФА о бане российского футбола на сезон-2022/2023.



«Жёсткое и негативное восприятие того, что сегодня произошло. Формулировка: «России нет места в футбольной семье» не имеет ничего общего со спортом. Само такое заявление, конечно, надо опротестовывать. Я считаю, что и РФС, и клубы, которые должны были бы участвовать в еврокубках, должны заняться этим, опротестовывать. Тут напрямую ущемляются права человека по национальному признаку. У них отнимают право на работу, и у легионеров тоже! Надо начинать долбить по всем инстанциям. Это право на работу, которое они отнимают у наших спортсменов. Но нужно быть в постоянном диалоге с ФИФА, УЕФА, получать разъяснения.



Катастрофы никакой нет. У нас очень хорошие клубы на международном уровне. Они бы выглядели там неплохо! Будем отстаивать! Ни в коем случае данное решение не должно повлиять на развитие футбола, который у нас внутри. Нужно сосредоточиться на подготовке к нашему чемпионату. Понятно, что всё завершится, и наши ребята будут участвовать. Хотелось бы, чтобы это было как можно быстрее», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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