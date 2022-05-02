Мостовой — о решении УЕФА: у меня не было надежд. Хорошо, что сезон. Могли и больше впаять

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал ряд решений союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении российского футбола от европейских и международных соревнований.



«Для меня это не новость. Я ни на что не надеялся. Когда тебя везде отстраняют, по-другому быть не могло. Хорошо, что на сезон. Могли и больше впаять. Так что стоит порадоваться, что на сезон. Надо думать, осмыслить», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сегодня, 2 мая, УЕФА отстранил российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2022/2023, а молодёжную сборную России — от Евро 2023 года. Кроме того, УЕФА отклонил российскую заявку на проведение Евро-2028 или Евро-2032.

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