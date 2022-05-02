Антон Заболотный отреагировал на бан российского футбола в сезоне-2022/2023

Нападающий московского ЦСКА и национальной команды России Антон Заболотный прокомментировал решение УЕФА об отстранении российских команд от международных соревнований, проводящихся под эгидой организации, на сезон-2022/2023.



«Мой комментарий? Мой комментарий такой, что он просто не имеет смысла», — сказал Заболотный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, сегодня, 2 мая, УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Таким образом, российские команды в следующем сезоне не смогут принять участие в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро-2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.