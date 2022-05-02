УЕФА не вынес решение по участию сборной России в отборе ЧЕ-2024

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не вынес решение об участии сборной России по футболу в квалификационном турнире чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
В понедельник исполком УЕФА вынес ряд решений об участии российских клубов и сборных в турнирах под эгидой организации. УЕФА объявил, что Россия не будет представлена в еврокубках в сезоне-2022/2023, а мужская сборная России не сыграет в Лиге наций. Женская сборная России не допущена до участия в чемпионате Европы-2022, также от других турниров отстранены юношеские, молодежные команды, мини-футбольные клубы и сборные.
Решения были приняты «в целях обеспечения беспрепятственного проведения турниров в безопасных и спокойных для всех участников условиях».
В тексте решения УЕФА ничего не говорится о том, сможет ли сборная России сыграть в отборе чемпионата Европы-2024. Жеребьёвка отборочного турнира ЧЕ пройдёт 9 октября, матчи квалификации начнутся в марте следующего года.
- 2 мая 2022
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