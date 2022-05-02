Отстранение России от еврокубков не повлияет на сохранение работы Ваноли в «Спартаке»

Итальянский футбольный агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, заявил, что отстранение России от еврокубковых турниров не повлияет на сохранение работы его клиента в стане красно-белых.



«Что касается отстранения российских клубов от международных турниров, то это никак не может повлиять на работу Ваноли в «Спартаке», — сказал Д’Амико в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее стало известно, что союз европейских футбольных ассоциаций отстранил российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2022/2023, а также молодёжную сборную России от Евро 2023 года. Кроме того, УЕФА отклонил российскую заявку на проведение Евро-2028 или Евро-2032.