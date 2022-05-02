«Фулхэм» выиграл Чемпионшип. Митрович установил рекорд 2-го дивизиона по голам в эру АПЛ

«Фулхэм» в 45-м туре английского Чемпионшипа принимал на своём поле «Лутон». Лондонцы разгромили своих оппонентов со счётом 7:0. По итогам этой встречи «Фулхэм» оформил досрочную победу в розыгрыше Чемпионшипа сезона-2021/2022. Нападающий лондонцев Александр Митрович сделал в этой встрече дубль и установил новый рекорд по голам для 2-го дивизиона Англии с 1993 года. Об этом сообщает Sky Sports.

«Фулхэм» после этой встречи опережает располагающийся на втором месте «Борнмут» на восемь очков, который не догонит лидера, даже несмотря на то, что провел на игру меньше.

Митрович забил в этой встрече свой 42-й и 43-й гол в 43 матчах турнира. Он побил достижение Гая Уиттингема, который в сезоне-1992/1993 забил 42 гола во 2-м дивизионе за «Портсмут».