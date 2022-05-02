Агент Изидора рассказал, повлияет ли отстранение российских клубов на будущее его клиента

Агент Эммануэль Лакруа, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, высказался о будущем своего клиента на фоне отстранения российских команд от международных турниров под эгидой УЕФА на сезон-2022/2023.
«Вилсон очень хорошо себя чувствует в «Локомотиве». Зависит ли его будущее в клубе от исключения российских клубов из еврокубков? Мне трудно сказать, пока Изидор остаётся в России, дальше многое будет зависеть от дальнейшей обстановки в России», — сказал Лакруа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, сегодня, 2 мая, УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участие в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро-2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.
- 2 мая 2022
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