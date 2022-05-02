Илья Кутепов: работаю на поле с мячом, пока индивидуально. Надеюсь, уже скоро буду в норме

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов рассказал, как проходит восстановление после травмы.



«Работаю на поле с мячом, пока индивидуально. Врачи смотрят, как голеностоп реагирует на увеличение нагрузки. Долгий путь. Надеюсь, уже скоро буду в норме», — написал Кутепов на своей странице в социальных сетях.



Напомним, Кутепов выступает за основной состав «Спартака» с 2012 года. Ранее сообщалось о желании Кутепова продлить контракт со «Спартаком». Его соглашение с командой истекает по окончании нынешнего сезона.



Московский «Спартак» набрал 34 очка в 27 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Ранее чемпионом страны досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».

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