«РБ Лейпциг» в большинстве проиграл «Боруссии М» и опустился на 5-е место в Бундеслиге

Сегодня, 2 мая, на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе в рамках 32-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 «Боруссия Мёнхенгладбах» принимала «РБ Лейпциг». Хозяева одержали победу – 3:1.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 18-й минуте отличился нападающий хозяев Брил Эмболо, результативный пас сделал Ларс Штиндль. На 36-й минуте счёт сравнял полузащитник «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку, ему ассистировал Андре Силва. В добавленное время к первому тайму Йонас Хофман вывел «Боруссию Мёнхенгладбах» вперёд, голевой пас отдал Брил Эмболо. На 77-й минуте «Боруссия М» увеличила своё преимущество — Хофман оформил дубль.
При этом с 64-й минуты матча «Боруссия М» играла в меньшинстве. Прямую красную карточку получил защитник хозяев поля Нико Эльведи.
Отметим, что поражение «РБ Лейпциг» в матче с «Боруссией Мёнхенгладбах» стало для подопечных Доменико Тедеско вторым подряд в Бундеслиге.
После 32 туров «РБ Лейпциг» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 54 очка. «Боруссия Мёнхенгладбах» (41) – на десятом месте.
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